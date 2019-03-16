Fatih Terim Bursaspor'un şifresini çözdü!

Cimbom, bu hafta da maçını Başakşehir'den sonra oynayacak. Şampiyonlukta çekiştiği rakibinin yenmesi durumunda 11 puan geride Bursaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcı "Başakşehir maçının sonucu ile ilgilenmeden kendi mücadelemize bakalım. Sakin kalırsak bu maçı kazanırız" dedi. Bursaspor ligde 5 galibiyet alırken, 13 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.



Puan kaybı istemeyen İmparator, rakibin direncini kıracak planını da yaptı. Buna göre Terim öğrencilerine "Topa sahip olun. Tehlikeli bölgede riskli işler yapmayın. Savunmayı en ileriden başlatacağız. Önde presle topun daha çok bizde kalmasını sağlayacağız" diyerek direktiflerini verdi. Terim savunmada da yardımlaşma istedi.



GÖZLER YİNE BELHANDA'DA



Son dönemde hücumda Galatasaray'ı taşıyan Younes Belhanda, Bursaspor deplasmanında da Fatih Terim'in en büyük kozu olacak. İmparator, bu sezon skorer kimliğini öne çıkaran Faslı yıldızdan bu performansının devamını istiyor. Belhanda son 6 maçta 4 gol, 3 asistle Galatasaray'ı zirve yarışında tuttu.



HAZIRLIKLAR HIRSLA SÜRÜYOR



Cimbom, yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların çalışmaları bir hayli hırslı geçiyor. Teknik direktör Fatih Terim de oyuncularının arzusundan ve kazanma isteklerinden memnun. İdman performansının aynı şekilde sahaya da yansımasını istiyor.



NDIAYE FARKI



Sezon boyu eleştirilen Badou Ndiaye, performansını yükseltmeye başladı. Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i de memnun ediyor. İmparator, Senegalli oyuncunun yüksek enerjisinden faydalanmak istiyor. Sezon sonunda Stoke City ile yeniden kiralanması için masaya oturulacak.



3 PUANA 4 GÜN İZİN



Galatasaray, Bursaspor ile oynadıktan sonra lige verilecek uzun arada izne çıkacak. "İmparator" lakaplı Fatih Terim'in Timsahlara karşı alınacak olası 3 puan halinde futbolcularına 4 gün izin vereceği öğrenildi. Aslan'ın zorlu deplasmanda rakibine takılması halinde ise programın değişebileceği kaydedildi.