BB Erzurumspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, bugün saat 19.00'da deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşıyor İki takım arasında Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka, oldukça zorlu hava koşullarında geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, mücadelenin oynanacağı saat 19.00'da hissedilecek hava sıcaklığının -5 derece, nem oranının ise yüzde 81 olması bekleniyor.



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Galatasaray havanın soğuk olmasından dolayı Futbol Federasyonu'na maç saatinin daha erkene alınması için başvuru yapmış ancak bu talep kabul görmemişti. Rakip kadar soğukla da savaş verecek olan sarı-kırmızılılar bu konuda özel önlemler aldı. Özellikle oyuncu kramponları buzlu sahaya özel olarak hazırlandı. Oyuncuların hepsi için özel içlik tasarlandı. Ayrıca soğuk havanın etkisini kırabilmek amacıyla, futbolcuların yüzüne ve kulaklarına koruyucu krem sürülecek.

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DEPLASMAN KORKUSU

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği performansı sergileyemiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde dış sahada çıktığı 11 karşılaşmanın 5'ini kazanırken 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı. Deplasmanda 16 puan kaybetti.

MARIANO CEZALI NAGATOMO YOK

Geçtiğimiz hafta Akhisarspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano bugün cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Erzurumspor maçı kamp kadrosuna arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve özel bir program dahilinde çalışan Yuto Nagatomo alınmadı.

EN GOLCÜSÜ GALATASARAY

Galatasaray, ligde geride kalan 23 haftada attığı 46 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Onyekuru attığı 9 golle takıma en çok katkı yapan futbolcu. Devre arasında takıma katılan Diagne ise ligde 21 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor. Başarılı forvet, Galatasaray'da ile 1 gol atabildi.