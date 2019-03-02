Diagne: "Oynat beni hocam" – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Diagne: "Oynat beni hocam"

Diagne: "Oynat beni hocam"

Sakatlığını atlatan Diagne, Erzurum maçında ’den forma istedi. Senegalli yıldız, “Göreve hazırım” mesajı verdi.

camiasının büyük beklentiler beslediği , ligdeki kritik Erzurum deplasmanında forma istiyor. Sakatlığı nedeniyle ligdeki Akhisar ile kupadaki Hatay maçlarını kaçıran Senegalli santrfor iyileşti. 27 yaşındaki golcü, teknik direktör ile görüşerek oynayacak durumda olduğunu bildirdi. Kendisine güven verdiği için hocasına teşekkür eden Senegalli santrfor, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve Erzurumspor maçında sahada olmak istiyorum. Tüm gücümle oynayabilirim" dedi. İmparator'un kulüp doktorlarıyla bilgi alışverişi yaptıktan sonra Senegalli yıldız hakkındaki kararını maç günü vereceği öğrenildi.

1 GOL ATMIŞTI
Gol krallığında 21 golle zirvede yer alan Diagne, Erzurumspor'a karşı formasıyla ligin ilk yarısında oynamıştı. Diagne, 1-1 biten maçta mavi-beyazlılara gol atmıştı.

MİLLİ DAVET
Senegal 'na ilk kez Eylül 2018'de davet edilen Mbaye Diagne, bir kez daha çağrıldı. Senegal'in 22 Mart'ta Madagaskar ile evinde yapacağı Afrika Uluslar Kupası müsabakası için davet edilen 27 yaşındaki santrfor, bu bilgiyi sosyal medya hesabından büyük bir sevinçle açıkladı.

  1. 2.3.2019
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