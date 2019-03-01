İlk 100’e sadece Fatih Terim girdi

Football World Rankings verilerine göre dünyanın en iyi teknik direktörleri sıralaması güncellendi. Açıklanan son listede Türk teknik direktörler arasında ilk 100 içerisinde yer alan tek isim Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oldu. Listenin ilk sırasında ise River Plate Teknik Direktörü Martino Gallardo yer aldı. Arjantinli teknik adamın arkasında Ernesto Valverde, Diego Simeone ve Massimiliano Allegri yer aldı. Fatih Terim listede 90. sırada kendisine yer bulurken, Şenol Güneş 103, Abdullah Avcı ise 144. sırada yer aldı.



DÜNYANIN EN İYİ HOCALARI SIRALAMASINDA TÜRKLER:





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