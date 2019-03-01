İlk 100’e sadece Fatih Terim girdi – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri İlk 100’e sadece Fatih Terim girdi

İlk 100’e sadece girdi

İlk 100’e sadece Fatih Terim girdi

Terim, dünyanın en iyi teknik direktörleri listesinde 90. sırada yer aldı.

Football World Rankings verilerine göre dünyanın en iyi teknik direktörleri sıralaması güncellendi. Açıklanan son listede Türk teknik direktörler arasında ilk 100 içerisinde yer alan tek isim Galatasaray Teknik Direktörü oldu. Listenin ilk sırasında ise River Plate Teknik Direktörü Martino Gallardo yer aldı. Arjantinli teknik adamın arkasında Ernesto Valverde, ve yer aldı. Fatih Terim listede 90. sırada kendisine yer bulurken, 103, ise 144. sırada yer aldı.


DÜNYANIN EN İYİ HOCALARI SIRALAMASINDA TÜRKLER:



  1. 1.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İlk 100’e sadece Fatih Terim girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN