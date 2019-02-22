Mbaye Diagne Terim’i çıldırttı – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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Terim’i çıldırttı

Mbaye Diagne Terim’i çıldırttı

Senegalli santrfor, kötü performansıyla hem hocasına hem de taraftara saç baş yoldurttu.

'ın 'dan 10 milyon euro'luk transferi , performansıyla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı formayı ilk giydiği maçında penaltıdan ağları sarsan Senegalli santrfor, onun dışında futboluyla sınıfta kaldı. karşısında tel tel dökülen Diagne,teknik direktör 'i de çıldırttı. Mücadelenin ilk yarısında Senegalli santrforun yaptığı top kayıplarına ve vurdumduymaz tavırlarına kızan Terim, oyuncusuna bağırp, saha kenarına kadar gelerek Diagne'ye, "Daha hareketli ol. Pres yap" dedi. İlk devrenin sonlarına doğru bir ikili mücadelede yerde kalan Diagne'ye sinirlenen Terim, kulübeye dönerek 'e ısınma talimatı verdi. Diagne'ye sosyal medyada taraftarlar da tepki gösterdi.

  1. 22.2.2019
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