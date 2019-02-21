Galatasaray'da sahne Belhanda ve Feghouli'nin

Galatasaray, bu sezon devre arasında yaptığı transferlerle Avrupa'nın 2 numaralı kupası için iddialı bir kadro kurmuştu. Ancak Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında Türk Telekom Stadı'nda alınan 2-1'lik skor herkesin moralini bozmuştu. Teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri ise pes etmiş değil.



Deneyimli çalıştırıcı, bugün oynanacak karşılaşmada son maçların formda isimleri Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'ya güveniyor.



Başarılı hoca "Kalitenizi biliyorum. Şimdi bunu bir kez daha herkese gösterme fırsatı geldi. Benfica'yı sizin performansınızla eleyebiliriz. Çıkıp ve elinizden gelenin fazlasını yapın. İkinize de çok güveniyorum" diye konuştu.



Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında muhteşem oynayan ve hafta boyunca da çok iyi çalışan Kuzey Afrikalı oyuncuların da Terim'e tur sözü verdikleri kaydedildi.

YAZ FAKTÖRÜ



Feghouli ve Belhanda'nın formunun altında Afrika Uluslar Kupası'nın ilk defa yaz aylarında düzenlenecek olması yatıyor. Bu sebeple iki oyuncunun da sezon sonuna doğru performansları iyice yükseliyor.



LASS DİARRA BOŞA DÜŞTÜ



Bir dönem Galatasaray'ın ciddi biçimde gündeminde olan Lassana Diarra, astronomik rakamlar isteyince transferi gerçekleşmemişti. PSG'de forma giyen tecrübeli ön libero sezon ortasında kulüpsüz kaldı. PSG, 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini fesh etti.