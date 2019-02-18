Kadroda revizyon – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Kadroda revizyon

Kadroda revizyon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih , karşılaşmasında ilk 11'de değişikliklere gitti.

karşısında sahaya çıkan Yuto Nagatomo ve kadroda yer almazken Ndiaye yedekler arasında oturdu. Bu oyuncuların yerine Selçuk, Donk ve Emre Taşdemir görev yaptı. Maç öncesi değişikliklerle ilgili konuşan , Nagatomo'nun ateşlendiğini, Fernando'yu ise oynatmayı düşündüklerini ancak dizinin arkasında bir problem çıktığını söyledi.
  1. 18.2.2019
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