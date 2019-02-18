Bir dönüş de gençlerden – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Bir dönüş de gençlerden

Bir dönüş de gençlerden

, 'yı geriye düştüğü maçta mağlup ederken U21 takımı da benzer bir dönüş sergiledi: 3-2.

Lacivert-beyazlı rakibi karşısında ilk yarıyı Recep Gül'ün attığı golle 1-0 önde kapatan 'ın gençleri, ikinci yarıda bir gol daha yiyip 2-1 geriye düştü. Buna rağmen 90+2'de Ahmet Sivri ve 90+5'te Atalay'ın golleriyle süper bir geri dönüşe imza attı ve liderliğini sürdürdü.
  1. 18.2.2019
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