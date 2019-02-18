Aslan pusuda
Trezeguet’nin golüyle geriye düşen Cimbom rakibine dört gollü bir yanıt verdi ve Başakşehir ile farkı 3’e düşürdü. Şimdi gözler liderin Antalyaspor maçında.
Avrupa Ligi ilk maçında Benfica'ya evinde yenilerek tur şansını zora sokan Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında altın buldu: 4-1. Bu sezon deplasman maçlarında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle taraftarını korkutan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada bir de golü kalesinde gördü. Trezeguet frikikten topu ağlara bıraktı. Ancak Galatasaray'ın kolay kolay pes etmeye niyeti yoktu. Nitekim 22. dakikada Belhanda skoru denge getirdi: 1-1.
ÇEMBER DARALIYOR
Galatasaray'da herkes Diagne'den patlama beklese de Feghouli sahneye çıkan isimdi. 28'de eşitliği sağlayan Cezayirli, 53 ve 68'de bulduğu gollerle hat-trick yaptı Cimbom'u farklı galibiyete taşıdı: 4-1. Trabzon'dan sonra Kasımpaşa'yı da yenen sarıkırmızılılar, Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e düşürdü ve çemberi biraz daha daralttı. Galatasaray'da şimdi herkesin gözü Başakşehir'in bugün Antalya ile deplasmanda oynayacağı maça çevrildi.
Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek perşembe günü oynayacağı Benfica maçı öncesi moral buldu.
Son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 42 yaptı. Kasımpaşa ise oynadığı son 5 maçta da yenilgi yaşadı ve 29 puanda kaldı.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Aslan pusuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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