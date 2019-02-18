Aslan pusuda – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Aslan pusuda

Aslan pusuda

Trezeguet’nin golüyle geriye düşen rakibine dört gollü bir yanıt verdi ve ile farkı 3’e düşürdü. Şimdi gözler liderin maçında.

Avrupa Ligi ilk maçında 'ya evinde yenilerek tur şansını zora sokan , deplasmanında altın buldu: . Bu sezon deplasman maçlarında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle taraftarını korkutan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada bir de golü kalesinde gördü. Trezeguet frikikten topu ağlara bıraktı. Ancak Galatasaray'ın kolay kolay pes etmeye niyeti yoktu. Nitekim 22. dakikada skoru denge getirdi: 1-1.

ÇEMBER DARALIYOR
Galatasaray'da herkes Diagne'den patlama beklese de Feghouli sahneye çıkan isimdi. 28'de eşitliği sağlayan Cezayirli, 53 ve 68'de bulduğu gollerle hat-trick yaptı 'u farklı galibiyete taşıdı: 4-1. 'dan sonra Kasımpaşa'yı da yenen sarıkırmızılılar, ile arasındaki farkı 3'e düşürdü ve çemberi biraz daha daralttı. Galatasaray'da şimdi herkesin gözü Başakşehir'in bugün ile deplasmanda oynayacağı maça çevrildi.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı mağlup ederek perşembe günü oynayacağı Benfica maçı öncesi moral buldu.

Son 8 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 42 yaptı. Kasımpaşa ise oynadığı son 5 maçta da yenilgi yaşadı ve 29 puanda kaldı.

  1. 18.2.2019
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