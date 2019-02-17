Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
17 Şubat 2019, Pazar
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Türkiye liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Kadınlar Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19, Türkiye 1. Ligi'nde ise 22. hafta maçları oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Beşiktaş-BOTAŞ: 69-70

Çukurova -İstanbul Üniversitesi: 120-46

Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 100-65

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bursaspor-Akhisar Belediyespor: 93-78

Edirnespor-Düzce Belediyespor: 81-91

Selçuklu Basketbol-Artvin Belediyespor: 94-89

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Gelişim-Nesibe Aydın: 57-93

  1. 17.2.2019 22:10
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