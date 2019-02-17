Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 19, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta maçları oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Beşiktaş-BOTAŞ: 69-70
Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 120-46
Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 100-65
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bursaspor-Akhisar Belediyespor: 93-78
Edirnespor-Düzce Belediyespor: 81-91
Selçuklu Basketbol-Artvin Belediyespor: 94-89
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Galatasaray Gelişim-Nesibe Aydın: 57-93
- 17.2.2019 22:10
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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