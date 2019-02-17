Galatasaray Kasımpaşa'ya acımadı!
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile döndü.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanından 4-1'lik galibiyet ile döndü. Galatasaray'ın gollerini Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli (3) atarken Kasımpaşa'nın tek golü Trezeguet'den geldi.
Galatasaray bu galibiyet ile puanını 42'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 29 puan ile 8. sıradaki yerini korudu.
MAÇTAN NOTLAR
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev aldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi.
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olarak, rövanş öncesi avantajını kaybeden sarı kırmızılılar, gözünü lige çevirdi. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, Kasımpaşa engelini de aşarak şampiyonluk yolunda bir büyük engeli daha aşmak istiyor. Kasımpaşa deplasmanına moralli gelen Galatasaraylı oyuncular, müzik eşliğinde, otobüs camlarına vurarak stada girerek geleneklerini sürdürdüler.
Kasımpaşa ise kötü gidişatı durdurmak için Galatasaray karşısında galibiyet arıyor. Ligde 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, sarı kırmızılılar karşısında 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor.
TERİM KADROYU DEĞİŞTİRDİ
Sarı kırmızılı teknik adam Fatih Terim, son oynanan Benfica maçı kadrosundan farklı bir kadroyla Kasımpaşa karşısına çıktı. Terim, Benfica maçından farklı olarak Donk, Emre Taşdemir ve Selçuk'u sahaya sürdü. Sarı kırmızılılar, Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile sahaya çıktı. Rakip Kasımpaşa ise, Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Khalili, Trezeguet, Koita ilk 11'i ile maça başladı.
DIAGNE, DONK VE VEYSEL ESKİ TAKIMLARI KARŞISINDA
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne ve Donk ile Kasımpaşa'nın Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Veysel Sarı eski takımlarına karşı sahaya çıktı. 2015-2016 sezonunun devre arası transfer döneminde sarı kırmızılı takıma katılan Ryan Donk ile bu sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, eski takımlarına karşı sarı kırmızılı formayla galibiyet arayacak. 2014-2015 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya geçen Veysel Sarı ise eski takımına karşı forma giyen sahadaki bir diğer isim olacak.
TERİM'DEN NAGATOMO VE FERNANDO AÇIKLAMASI
Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Fernando ve Nagatomo'nun Benfica maçını düşünerek yapılmış değişiklikler olmadığını söyledi. Nagatomo'nun ateşlendiğini ve oynayamayacak durumda olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, Fernando'yu ise oynatmayı düşündüklerini ancak dizinin arkasında bir problem çıktığını belirtti.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Zorlu deplasmanda kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarıyla takımlarına destekte bulundular. Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlarda bulundular.
- 17.2.2019 20:51
- Güncelleme: 17.2.2019 21:05
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
-
Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
-
İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
Galatasaray Kasımpaşa'ya acımadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.