Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar... - Fotomaç
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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...
Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...
Ekonomik sıkıntılara rağmen FFP sürecini başarıyla yöneten ve iki transfer döneminde de eksiye düşmeyen Galatasaray, bonservis limiti dolduğu için çareyi kiralama yolunda bulmuştu.
17 Şubat 2019 Pazar 12:56
Sarı kırmızılılara kiralık olarak katılan isimlerin kaderi belli oldu. İşte o isimler, UEFA ve sarı kırmızılılardaki son duruma dair ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
GALATASARAY UEFA'YI SARSTI
UEFA Finansal Fair Play Komitesi'nin 'yeniden yargılanma' kararını CAS'a götüren ve açtığı davayı kazanan Galatasaray'ın bu hamlesi ses getirdi.
CAS'ın kendisine karşı aldığı bu kararın ardından bir açıklama yayınlayan UEFA, yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapmak zorunda kalabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"UEFA, CAS'ın verdiği kararı analiz edecektir. Bu karardan kaynaklı, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir."
Takım da yeni sezon kapsamında yavaş yavaş şekilleniyor... Kaderi belli olan 4 isim şöyle: