Feghouli şov – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Feghouli şov

Feghouli şov

’in vazgeçilmezi, galibiyetinin başmimarıydı. Hat-trick yapan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, ’ın zaferinde kilit rol oynadı.

Ligin 22. haftasında 'ya konuk olan 'da gecenin adamı Sofiane Feghouli'ydi. Sarı-kırmızılıların yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandıran Cezayirli futbolcu, galibiyette başrolü oynadı. Aslan'ı 28. dakikada öne geçiren golü attıktan sonra 53 ve 68'de yine sahneye çıkan 29 yaşındaki oyuncu, Cimbom'un zaferinin başmimarıydı. Bu sezon 5. golünü adan Feghouli, bitiş düdüğünün ardından bir hayli mutluydu.

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Son maçın son saniyesine kadar yarışta olacaklarını belirten Feghouli, "Benim 3 gol atmamdan daha önemli olan Galatasaray'ın 3 puan kazanmasaydı. Şampiyonluk iddiamızı koruyoruz. Bu zaferi yaşamak için elimizden geleni yapacağız. Bugün (dün) sahada mücadele eden herkes elinden geleni yaptı" açıklamasında bulundu.
Savaş ÇORLU

  1. 18.2.2019
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