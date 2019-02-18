Feghouli şov

Ligin 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da gecenin adamı Sofiane Feghouli'ydi. Sarı-kırmızılıların yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandıran Cezayirli futbolcu, galibiyette başrolü oynadı. Aslan'ı 28. dakikada öne geçiren golü attıktan sonra 53 ve 68'de yine sahneye çıkan 29 yaşındaki oyuncu, Cimbom'un zaferinin başmimarıydı. Bu sezon 5. golünü adan Feghouli, bitiş düdüğünün ardından bir hayli mutluydu.



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Son maçın son saniyesine kadar yarışta olacaklarını belirten Feghouli, "Benim 3 gol atmamdan daha önemli olan Galatasaray'ın 3 puan kazanmasaydı. Şampiyonluk iddiamızı koruyoruz. Bu zaferi yaşamak için elimizden geleni yapacağız. Bugün (dün) sahada mücadele eden herkes elinden geleni yaptı" açıklamasında bulundu.

Savaş ÇORLU