Feghouli şov
Fatih Terim’in vazgeçilmezi, Kasımpaşa galibiyetinin başmimarıydı. Hat-trick yapan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray’ın zaferinde kilit rol oynadı.
Ligin 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da gecenin adamı Sofiane Feghouli'ydi. Sarı-kırmızılıların yenik duruma düştüğü karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandıran Cezayirli futbolcu, galibiyette başrolü oynadı. Aslan'ı 28. dakikada öne geçiren golü attıktan sonra 53 ve 68'de yine sahneye çıkan 29 yaşındaki oyuncu, Cimbom'un zaferinin başmimarıydı. Bu sezon 5. golünü adan Feghouli, bitiş düdüğünün ardından bir hayli mutluydu.
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Son maçın son saniyesine kadar yarışta olacaklarını belirten Feghouli, "Benim 3 gol atmamdan daha önemli olan Galatasaray'ın 3 puan kazanmasaydı. Şampiyonluk iddiamızı koruyoruz. Bu zaferi yaşamak için elimizden geleni yapacağız. Bugün (dün) sahada mücadele eden herkes elinden geleni yaptı" açıklamasında bulundu.
Savaş ÇORLU
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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