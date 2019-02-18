Henry’den ilk asist – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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’den ilk asist

Henry’den ilk asist

Bu sezon attığı 9 golle G.Saray'ın en skorer isimlerinden biri olan Onyekuru, dün kapanış golünün asistini yaptı.

Feghouli'nin son golünün pasını veren Nijeryalı, bu sezon ilk asistine imza atarken, futboluyla da tam puan aldı.
  1. 18.2.2019
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