Galatasaray - Beşiktaş derbisi için 12 milyonluk teklif!

Galatasaray'ın Yuto Nagatomo ve Beşiktaş'ın Shinji Kagawa transferlerinden sonra Spor Toto Süper Lig'e Uzak Doğu'dan büyük bir ilgi doğdu. Japonya Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin öğlen oynatılması için TFF'ye 2 milyon Euro teklif etti.