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Galatasaray - Beşiktaş derbisi için 12 milyonluk teklif!
Galatasaray'ın Yuto Nagatomo ve Beşiktaş'ın Shinji Kagawa transferlerinden sonra Spor Toto Süper Lig'e Uzak Doğu'dan büyük bir ilgi doğdu. Japonya Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin öğlen oynatılması için TFF'ye 2 milyon Euro teklif etti.
18 Şubat 2019 Pazartesi 18:46
Güncelleme: 18.02.2019 18:48
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Kagawa'lı Beşiktaş ile Nagatomo'lu Galatasaray'ın 31. haftada kozlarını paylaşacağı dev maçı ülkelerinde yayınlatmak isteyen Japonya Futbol Federasyonu harekete geçti.
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Beşiktaş'ın Japon yıldız Shinji Kagawa'yı transfer etmesinin ardından Süper Lig'e olan ilginin üst düzeye çıktığı Japonya'dan flaş bir teklif geldi.
31. haftada Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin gündüz, Japonya'ya uygun bir saatte yayınlanması için Japonya Futbol Federasyonu'ndan 2 milyon Euro'ya yakın para teklifi geldi.
Yuto Nagatomo'lu Galatasaray ile Shinji Kagawa'lı Beşiktaş'ın karşılaşacağı maç için Japonya'dan Türkiye'ye tur programları da yapılmaya başlandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman daha önce konu hakkında yaptığı açıklamada, TFF ile görüştüklerini ancak olumlu karşılanmadıklarını belirtmişti.