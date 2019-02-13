Galatasaray'dan ağır mağlubiyet
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi BLMA'ya 60-54 mağlup oldu.
Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan BLMA, savunmada ve hücumda temposunu periyot boyunca bulamayan Galatasaray karşısında ilk çeyreği 19-7 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Fransa temsilcisi, skor üretmekte sorun yaşayan Galatasaray karşısında devreyi 19 sayı (35-16) farkla üstün kapattı.
Galatasaray, ikinci yarıya daha iyi başladı. Sarı-kırmızılı takım, bir ara farkı 21 sayıya (45-24) kadar çıkaran BLMA karşısında 15-1'lik seri yakaladı ve 29. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 39-46. Fransız ekibi, kalan sürede kaydettiği serbest atış isabetleriyle son çeyreğe 49-39 önde gitti.
Final periyodunda da oyun üstünlüğünü sürdüren BLMA, karşılaşmadan 64-50 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, 21 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Gellert Kapitany (Macaristan), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)
Galatasaray: Işıl Alben 6, Jefferson 15, Abdi 2, Grigalauskyte 16, Macaulay 4, Sinem Ataş 5, Şerife Onar, İnci Güçlü, İrem Topuz 2
BLMA: Bernies, Malashenko 8, Tchatchouang 15, Whitcomb 23, Wurtz 12, Bankole 2, Duchet, Trebec 4
1. Periyot: 7-19
Devre: 16-35
3. Periyot: 39-49
- 13.2.2019 22:14
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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