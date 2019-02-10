Benfica'dan 10 gollü galibiyet
10 Şubat 2019, Pazar
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'dan 10 gollü galibiyet

Benfica'dan 10 gollü galibiyet

'ın son 32 turundaki rakibi , Portekiz 'de Nacional'i 10-0 yendi.

Ligin 21. haftasında Nacional'i ağırlayan , ile hafta içinde yapacağı maç öncesi farklı galip geldi.

Benfica, 1. dakikada Alejandro Grimaldo, 21 ve 27. dakikalarda , 50. dakikada Joao Felix, 54. dakikada penaltıdan Pizzi, 56. dakikada Francisco Reis Ferreira, 64. dakikada Ruben Dias, 85 ve 90. dakikalarda Jonas, 88. dakikada Rafa Silva'nın golleriyle karşılaşmadan 10-0 galip ayrıldı.

Ligde art arda 6. galibiyetini alan Benfica, puanını 50'ye çıkardı ve Porto'nun bir puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu. Son 6 maçta 5. kez kaybeden Nacional ise 20 puanla 16. sırada yer aldı.

Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.

  1. 10.2.2019 23:30
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