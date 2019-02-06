Benfica Portekiz Kupası'nda avantaj yakaladı
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'nda avantaj yakaladı

Benfica Portekiz Kupası'nda avantaj yakaladı

Avrupa Ligi son 32 turunda 'ın rakibi olan , yarı final ilk maçında 'u 2-1 yendi.

Kupanın ilk maçını sahasında oynayan , 16. dakikada Gabriel Appelt Pires'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 64. dakikada 'dan Tiago Llori'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Sporting Lizbon 82. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikalarında skor değişmeyince Benfica, Sporting Lizbon'u 2-1 yenerek rövanş için avantaj elde etti.

Bu arada Benfica'nın Brezilyalı defans oyuncusu Jardel Nivaldo Vieira ise karşılaşmanın 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Yarı finalin rövanşı 3 Nisan'da oynanacak.

Öte yandan 3 gün arayla ikinci kez oynanan Lizbon derbisinde rakibine karşı art arda galibiyet alan Benfica taraftarlarını sevindirdi.

Benfica, ligin 20. haftasında 3 Şubat'da karşılaştığı Sporting Lizbon'u deplasmanda 4-2 yenmişti.

  1. 7.2.2019 02:11
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