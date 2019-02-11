Aslan kükredi!
Cimbom muhteşem oynadığı derbiden 3-1’lik zaferle ayrıldı.
Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki şovunu Diagne (pen) ve Belhanda'nın (2) golleriyle süsledi. Dört asından yoksun olan Fırtına'nın tek golünü ise Rodallega attı. Derbide seyir zevki doruğa çıktı, zaman zaman nefesler tutuldu. Ancak hakem Ümit Öztürk skandal kararlarıyla bu güzelliğe gölge düşürdü. Yaklaşık 45 bin taraftarının önünde futbol resitali sunan Galatasaray, bu galibiyetle lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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