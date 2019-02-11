Aslan kükredi!

Galatasaray, Trabzonspor karşısındaki şovunu Diagne (pen) ve Belhanda'nın (2) golleriyle süsledi. Dört asından yoksun olan Fırtına'nın tek golünü ise Rodallega attı. Derbide seyir zevki doruğa çıktı, zaman zaman nefesler tutuldu. Ancak hakem Ümit Öztürk skandal kararlarıyla bu güzelliğe gölge düşürdü. Yaklaşık 45 bin taraftarının önünde futbol resitali sunan Galatasaray, bu galibiyetle lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.