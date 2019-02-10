Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Spor yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray - Trabzonspor maçının devre arasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çakar, Galatasaray Trabzonspor maçı hakemi Ümit Öztürk'ü ağır dille eleştirdi.
10 Şubat 2019 Pazar, 20:31:45 Güncelleme: 20:32:53
Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı. Maçın ilk devresi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

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Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Spor yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray Trabzonspor maçının devre arasında attığı tweetle gündeme geldi.

Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Galatasaray'ın penaltıdan attığı ilk golün penaltı olmadığını belirten Ahmet Çakar, Diagne'nin ikinci sarı karttan atılması gerekirdi dedi.

Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

İşte Ahmet Çakar'ın Galatasaray Trabzonspor maçı hakkındaki tweeti:

Ahmet Çakar'dan penaltı ve kırmızı kart yorumu

Trabzonspor, Galatasaray'ın ilk 11'indeki İstiklal Marşı'nı söyleyebilen tek Türk futbolcusu Ümit Öztürk tarafından katlediliyor. Penaltı yanlış.Diagne 2 . sarıdan atılmalıydı. 'F... off' diyen Nagatomo hala oyunda! Yazıklar olsun..

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