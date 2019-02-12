Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki oturumda, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılar görüşlerini dile getirecek.
- 12.2.2019 09:46
- Güncelleme: 12.2.2019 11:05
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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