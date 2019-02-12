Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'da toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Kulübünün şubat ayı olağan toplantısı yarın yapılacak.

Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetimindeki oturumda, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılar görüşlerini dile getirecek.

  1. 12.2.2019 09:46
  2. Güncelleme: 12.2.2019 11:05
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