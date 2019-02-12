Galatasaray - Benfica maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri - maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek

- maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek

Galatasaray - Benfica maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek

'ın Avrupa Ligi son 32 turunda 14 Şubat Perşembe günü Portekiz ekibi 'yı ağırlayacağı ilk karşılaşmayı, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

yapılan açıklamaya göre Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Karşılaşmada Juan Yuste, dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise mücadelede ilave yardımcı hakem olacak.

  1. 12.2.2019 19:41
  2. Güncelleme: 12.2.2019 19:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray - Benfica maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN