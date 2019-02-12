Galatasaray - Benfica maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 14 Şubat Perşembe günü Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacağı ilk karşılaşmayı, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Karşılaşmada Juan Yuste, dördüncü hakem olarak görev alacak.
Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise mücadelede ilave yardımcı hakem olacak.
- 12.2.2019 19:41
- Güncelleme: 12.2.2019 19:51
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Galatasaray - Benfica maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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