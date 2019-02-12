Galatasaray - Benfica maçını İspanyol hakem Manzano yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Manzano'nun yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Karşılaşmada Juan Yuste, dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ricardo De Burgos ve Santiago Jaime Latre ise mücadelede ilave yardımcı hakem olacak.