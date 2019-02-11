Japonya'nın V.Kobe takımında forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü, instagram hesabından, eski takım arkadaşlarına destek verdi. Poldi, "Galatasaray'daki büyük aileme bu akşamki maç için başarılar diliyorum. Aslan'ın gücünü herkese gösterin! Dünyanın diğer ucundan sevgilerimle..." diye yazdı.