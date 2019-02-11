Aslan’ın gücünü herkese gösterin – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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’ın gücünü herkese gösterin

Aslan’ın gücünü herkese gösterin

'ın eski Alman yıldızı , sarı-kırmızı renkleri unutamıyor.

'nın V.Kobe takımında forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü, instagram hesabından, eski takım arkadaşlarına destek verdi. Poldi, "'daki büyük aileme bu akşamki maç için başarılar diliyorum. 'ın gücünü herkese gösterin! Dünyanın diğer ucundan sevgilerimle..." diye yazdı.

  1. 11.2.2019
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