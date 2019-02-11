Aslan’ın gücünü herkese gösterin
Galatasaray'ın eski Alman yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızı renkleri unutamıyor.
Japonya'nın V.Kobe takımında forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli golcü, instagram hesabından, eski takım arkadaşlarına destek verdi. Poldi, "Galatasaray'daki büyük aileme bu akşamki maç için başarılar diliyorum. Aslan'ın gücünü herkese gösterin! Dünyanın diğer ucundan sevgilerimle..." diye yazdı.
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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