Fatih Terim'den iddialı açıklamalar
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, maç önü iddialı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TT Stadı'nda oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamanın satır başları;
"İkinci yarıya iyi başladık ama yolda bir Alanya kazasına uğradık. Bu maçta bizim için önemli bir maç. Kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önündeyiz. Uzun zamandır seyircinin önünde değiliz. Epey bir ayrılık oldu. Bize yakışan bir oyun ve sonuç almak istiyoruz.
Trabzonspor her ne kadar eksik gibi görünse de her zaman ciddiye alınması gereken önemli bir takım. Lig'de son 14 maç, her şeye açık. Her sonucun alınabileceği bir tablo var. Galatasaray her zaman olduğu gibi 3 puan için mücadele edecek."
- 10.2.2019 18:40
- Güncelleme: 10.2.2019 19:25
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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