Fatih Terim'den iddialı açıklamalar
10 Şubat 2019, Pazar
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'den iddialı açıklamalar

Fatih Terim'den iddialı açıklamalar

'in 21. haftasında 'u konuk eden 'ın teknik direktörü , maç önü iddialı açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü , TT Stadı'nda oynayacakları maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in Trabzonspor maçı öncesi yaptığı açıklamanın satır başları;

"İkinci yarıya iyi başladık ama yolda bir Alanya kazasına uğradık. Bu maçta bizim için önemli bir maç. Kendi sahamızda ve kendi seyircimiz önündeyiz. Uzun zamandır seyircinin önünde değiliz. Epey bir ayrılık oldu. Bize yakışan bir oyun ve sonuç almak istiyoruz.

Trabzonspor her ne kadar eksik gibi görünse de her zaman ciddiye alınması gereken önemli bir takım. Lig'de son 14 maç, her şeye açık. Her sonucun alınabileceği bir tablo var. Galatasaray her zaman olduğu gibi 3 puan için mücadele edecek."

  1. 10.2.2019 18:40
  2. Güncelleme: 10.2.2019 19:25
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