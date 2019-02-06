Beşiktaş gibi olmayalım! - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Beşiktaş gibi olmayalım!

Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunan ve tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Galatasaray'ı korku sardı...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 15:01:44 Güncelleme: 15:09:22
Beşiktaş gibi olmayalım!

Galatasaray tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı ancak sarı kırmızılıları bir korku sardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş gibi olmayalım!

Camia, Şampiyonlar Ligi'ne gidilmemesi durumunda siyah beyazlılarda olduğu gibi takımın küçülmesinden ve mali kaynakların azalmasından endişe ediyor.

Beşiktaş gibi olmayalım!

Aslan, Marcao'nun bonservisi için 4 milyon euro ödedi. Diagne için Kasımpaşa'ya 10 milyon euro peşin verildi.

Beşiktaş gibi olmayalım!

Senegalli için ayrıca 1.8 milyon euroluk KDV ödenecek. Sözleşme süresi içindeki herhangi bir şampiyonlukta lacivert-beyazlılara 3 milyon euro daha bonus verilecek.

Beşiktaş gibi olmayalım!

Diğer taraftan Luyindama da zorunlu satın alma opsiyonu ile beraber 8 milyon euroya mal oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN