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Beşiktaş gibi olmayalım!
Spor Toto Süper Lig'de lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada bulunan ve tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan Galatasaray'ı korku sardı...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 15:01:44
Güncelleme: 15:09:22
Galatasaray tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı ancak sarı kırmızılıları bir korku sardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Camia, Şampiyonlar Ligi'ne gidilmemesi durumunda siyah beyazlılarda olduğu gibi takımın küçülmesinden ve mali kaynakların azalmasından endişe ediyor.
Aslan, Marcao'nun bonservisi için 4 milyon euro ödedi. Diagne için Kasımpaşa'ya 10 milyon euro peşin verildi.
Senegalli için ayrıca 1.8 milyon euroluk KDV ödenecek. Sözleşme süresi içindeki herhangi bir şampiyonlukta lacivert-beyazlılara 3 milyon euro daha bonus verilecek.
Diğer taraftan Luyindama da zorunlu satın alma opsiyonu ile beraber 8 milyon euroya mal oldu.