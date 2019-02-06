Sloven gazeteci Zajcı yorumladı! Galatasaray detayı - Fotomaç
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Sloven gazeteci Zajc'ı yorumladı! Galatasaray detayı
Sloven gazeteci, Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Miha Zajc'ı yorumladı. İşte Zajc'ın stiline dair bilinmeyenler...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 10:25:12
Güncelleme: 10:35:08
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Miha Zajc, sürpriz bir isim olarak geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İtalya'nın Empoli takımından gelen 24 yaşındaki orta saha, potansiyeli, mevkiisel başarısı, şutları ve Sloven futbolu için değeriyle dikkat çekiyor.
Slovenya'da yayın yapan Sportni Dnevnik Ekipa'nın muhabiri Jure Bohoric, Miha Zajc'ın nasıl bir oyuncu olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu.
Milliyet'e konuşan Sloven gazeteci, özellikle frikikleriyle Zajc'ın parlayan bir yıldız olduğunu ifade edip şu sözleri kullandı;
"Yıllar önce Slovenya'nın en iyi genç oyuncusu olarak ortaya çıktı. A takım seviyesinde ilk maçına çıktığında 2 gol birden atıp yıldızlaştı.