Sloven gazeteci Zajcı yorumladı! Galatasaray detayı - Fotomaç
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Sloven gazeteci Zajc'ı yorumladı! Galatasaray detayı

Sloven gazeteci, Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Miha Zajc'ı yorumladı. İşte Zajc'ın stiline dair bilinmeyenler...
6 Şubat 2019 Çarşamba, 10:25:12 Güncelleme: 10:35:08
Sloven gazeteci Zajcı yorumladı! Galatasaray detayı

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Miha Zajc, sürpriz bir isim olarak geldi.

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Sloven gazeteci Zajcı yorumladı! Galatasaray detayı

İtalya'nın Empoli takımından gelen 24 yaşındaki orta saha, potansiyeli, mevkiisel başarısı, şutları ve Sloven futbolu için değeriyle dikkat çekiyor.

Sloven gazeteci Zajcı yorumladı! Galatasaray detayı

Slovenya'da yayın yapan Sportni Dnevnik Ekipa'nın muhabiri Jure Bohoric, Miha Zajc'ın nasıl bir oyuncu olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Sloven gazeteci Zajcı yorumladı! Galatasaray detayı

Milliyet'e konuşan Sloven gazeteci, özellikle frikikleriyle Zajc'ın parlayan bir yıldız olduğunu ifade edip şu sözleri kullandı;

Sloven gazeteci Zajcı yorumladı! Galatasaray detayı

"Yıllar önce Slovenya'nın en iyi genç oyuncusu olarak ortaya çıktı. A takım seviyesinde ilk maçına çıktığında 2 gol birden atıp yıldızlaştı.

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