Galatasaray'dan rahat galibiyet
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Atkinson)
Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Zeynep Uslu, Seda Menekşe, Hande Korkut)
Setler: 25-21, 20-25, 25-9, 25-15
Süre: 107 dakika (28, 30, 22, 27)
- 9.2.2019 21:38
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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