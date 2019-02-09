Galatasaray'dan rahat galibiyet
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'dan rahat galibiyet

Galatasaray'dan rahat galibiyet

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta müsabakasında HDI , konuk ettiği 'u 3-1 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

HDI : Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, (, Cansu Çetin, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Melike Yılmaz, Elifsu Ericek, Atkinson)

: Buse Ünal, Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Zeynep Uslu, Seda Menekşe, Hande Korkut)

Setler: 25-21, 20-25, 25-9, 25-15

Süre: 107 dakika (28, 30, 22, 27)

  1. 9.2.2019 21:38
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