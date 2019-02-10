Emre Akbaba hazır kıta!

Sakatlıktan kurtulan genç futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde ligde tam 13 hafta sonra formasına kavuşacak.



KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM



Sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba, Trabzonspor maçı öncesi teknik heyetten forma istediği de öğrenildi. Yardımcı antrenör Hasan Şaş ile görüşen Emre'nin, "İyi durumdayım ve hazırım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor maçında takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.

KAPTAN 11'DE



Fernando'nun cezalı olduğu haftada orta alanda Selçuk-Ndiaye ikilisi görev yapacak. Teknik heyetin son iki idmanda da bu ikiliyi birlikte oynattığı ve zorlu Trabzonspor maçında da formayı onlara vereği öğrenildi.