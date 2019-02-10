Emre Akbaba hazır kıta!
10 Şubat 2019, Pazar
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Emre Akbaba hazır kıta!

Emre Akbaba hazır kıta!

’in 7. haftasında oynanan Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, uzun bir aradan sonra sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Sakatlıktan kurtulan genç futbolcu, teknik direktör 'in şans vermesi halinde ligde tam 13 hafta sonra formasına kavuşacak.

KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba, maçı öncesi teknik heyetten forma istediği de öğrenildi. Yardımcı antrenör ile görüşen Emre'nin, "İyi durumdayım ve hazırım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor maçında takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.

KAPTAN 11'DE

'nun cezalı olduğu haftada orta alanda Selçuk-Ndiaye ikilisi görev yapacak. Teknik heyetin son iki idmanda da bu ikiliyi birlikte oynattığı ve zorlu Trabzonspor maçında da formayı onlara vereği öğrenildi.

  1. 10.2.2019
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