Emre Akbaba hazır kıta!
Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, uzun bir aradan sonra sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Sakatlıktan kurtulan genç futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde ligde tam 13 hafta sonra formasına kavuşacak.
KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM
Sakatlıktan kurtulan Emre Akbaba, Trabzonspor maçı öncesi teknik heyetten forma istediği de öğrenildi. Yardımcı antrenör Hasan Şaş ile görüşen Emre'nin, "İyi durumdayım ve hazırım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Trabzonspor maçında takımıma yardım etmek istiyorum" dedi.
KAPTAN 11'DE
Fernando'nun cezalı olduğu haftada orta alanda Selçuk-Ndiaye ikilisi görev yapacak. Teknik heyetin son iki idmanda da bu ikiliyi birlikte oynattığı ve zorlu Trabzonspor maçında da formayı onlara vereği öğrenildi.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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