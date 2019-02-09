Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
09 Şubat 2019, Cumartesi
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 21. haftasında oynayacağı maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan çalışması gerçekleşti. Antrenmanın ana bölümünde Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı.. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, karşılaşması için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 9.2.2019 21:33
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