Galatasaray evinde galip
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, sahasında OGM Ormanspor'u 74-71 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Mustafa Akıllıoğlu, Murat Danışan
Galatasaray: Sinem Ataş, Farhiya Abdi 7, Jefferson 27, Şerife Alperi Onar 5, Eda Şahin, Işıl Alben 14, Macaulay 11, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz 7, Grigalauskyte 3
OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe 18, Henry 10, Copper 18, Damla Gezgin 6, Miray Şahin 3, Gardner 4, Naile Çırak, Özge Kavurmacıoğlu, Ruzickova 12
1. Periyot: 13-24
Devre: 39-37
3. Periyot: 54-53
- 9.2.2019 19:25
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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