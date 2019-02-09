Beşiktaş'tan rahat galibiyet
09 Şubat 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'tan rahat galibiyet

Beşiktaş'tan rahat galibiyet

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında , konuk ettiği 'u 85-67 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini elde etti. Ankara temsilcisi ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan , Buva'nın pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 13-7 üstün geçti. Pota altından sayılar üreten konuk ekip karşısında 'nın basketleriyle 7. dakikada farkı çift hanelere (18-7) taşıyan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 21-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan ve 'a kolay sayı şansı vermeyen Beşiktaş Sompo Japan, , Benzing ile Pressey'nin üç sayılık basketleriyle 16. dakikada farkı 16 sayıya (34-18) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de kötü hücum etti ve siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 36-23 üstün gitti.

Üçüncü periyotta, Gabriel'le dış atışlardan, Landesberg'le serbest atışlardan sayılar üreten Türk Telekom, 25. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 42-34. Çeyreğin kalan bölümünde oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan, ve Gibson'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla farkı açtı ve final periyoduna 56-40 önde girdi.

Son çeyreğin başında Gabriel ve 'ın basketleriyle 9 sayı üreten, buna karşın potasında 2 sayı gören Türk Telekom, 33. dakikada farkı 9'a (58-49) indirdi. Kalan bölümde Gibson ve Pressey'le rahat sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan, sahadan 85-67 galip ayrıldı.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Şahin, Ali Köseoğlu

Beşiktaş Sompo Japan: Rich 4, Pressey 22, Erkan Veyseloğlu 3, Burak Can Yıldızlı 8, Buva 9, 6, Ömer Utku Al, Samet Geyik 6, Gibson 17, Benzing 10

Türk Telekom: Yunus Emre Sonsırma 1, Campbell 2, Landesberg 20, Gabriel 9, Stimac 7, Metin Türen, Ender Arslan 8, 9, Nusret Yıldırım, Redding 11

1. Periyot: 21-15

Devre: 36-23

3. Periyot: 56-40

Beş faulle çıkan: 39.20 Benzing (Beşiktaş Sompo Japan)

  1. 9.2.2019 20:19
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