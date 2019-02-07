Fatih Terim'in acı günü
07 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'in acı günü

Fatih Terim'in acı günü

Tecrübeli çalıştırıcının, bir süredir yoğun bakımda bulunan babası , dün yaşamını yitirdi.

'in babası (93), 'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan ve yoğun bakımda tedavisi süren Talat Terim, saat 08.50'de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Fatih Terim de babasının vefat haberini alınca hemen Adana'ya gitti. Terim, aile yakınlarıyla hastanenin konferans salonunda bir araya gelerek taziyeleri kabul etti. Hastane önüne giden bir grup taraftar da tecrübeli hocayı yalnız bırakmadı.


BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Talat Terim'in cenazesi bugün öğle namazının ardından toprağa verileceği açıklandı. Baba Terim, Mezarlık Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

MESAJ YAĞDI

Galatasaray başta, (), Kulüpleri, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat etmesi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı. Başkanı deneyimli teknik direktörü telefonla aradı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.

  1. 7.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim'in acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN