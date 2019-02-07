Fatih Terim'in acı günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim (93), Adana'da tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. Adana'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan ve yoğun bakımda tedavisi süren Talat Terim, saat 08.50'de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Fatih Terim de babasının vefat haberini alınca hemen Adana'ya gitti. Terim, aile yakınlarıyla hastanenin konferans salonunda bir araya gelerek taziyeleri kabul etti. Hastane önüne giden bir grup taraftar da tecrübeli hocayı yalnız bırakmadı.



BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK



Talat Terim'in cenazesi bugün öğle namazının ardından toprağa verileceği açıklandı. Baba Terim, Adana Asri Mezarlık Camii'nde, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı'na defnedilecek.



MESAJ YAĞDI



Galatasaray başta, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpleri, Fatih Terim'in babası Talat Terim'in vefat etmesi nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım deneyimli teknik direktörü telefonla aradı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.