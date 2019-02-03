Dertlasman! – Fotomaç – 03 Şubat 2019
06 Mayıs 2019, Pazartesi
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Dertlasman!

Dertlasman!

çok uzaklardan muazzam bir aşırtma ile ’u öne geçirdi ile cevap veren Cimbom, bu sezon deplasmanda 16. puanını bıraktı.

şampiyonu , Alanya deplasmanında şok yaşadı. İlk yarının son saniyelerinde , çok uzaklardan dillere destan bir aşırma ile Muslera'yı avladı. Aslan, 52'de ile eşitlese de devamını getiremedi. Yeni isimler Luyindama ve Mitroglou vasattı. Lider bugün Akhisar'ı yenerse, puan farkı 8'e çıkacak.

  1. 3.2.2019
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