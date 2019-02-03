Dertlasman!
Djalma çok uzaklardan muazzam bir aşırtma ile Alanyaspor’u öne geçirdi Feghouli ile cevap veren Cimbom, bu sezon deplasmanda 16. puanını bıraktı.
Transfer şampiyonu Galatasaray, Alanya deplasmanında şok yaşadı. İlk yarının son saniyelerinde Djalma, çok uzaklardan dillere destan bir aşırma ile Muslera'yı avladı. Aslan, 52'de Feghouli ile eşitlese de devamını getiremedi. Yeni isimler Luyindama ve Mitroglou vasattı. Lider Başakşehir bugün Akhisar'ı yenerse, puan farkı 8'e çıkacak.
- 3.2.2019
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Beşiktaş'a sahip çıkın!
Toplam 1
Yorum
BJK TRAKTÖRÜ ŞİMDİYE KADAR OLDUĞU GİBİ SAHİP ÇIKIN BJK YE, HER ZAMAN YAPTIĞINIZI YAPIN GS YA N GALİP GETİRİN BJK Yİ DİYE TFF YE ZİYARETE GİTMİŞ TRAKTÖR
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Trabzonspor'da gelecek gençlerde
Toplam 1
Yorum
messi sinan gümüşe transfer teklifi yapılmış dediler inanmadım başkalarına para vermeye gerek yok özümüzde sinandan çok kaliteli gençler mutlaka v
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal: Nokta atışı yapmalıyız
Toplam 1
Yorum
fbli magnificant hoca kusur bakmada saçmalamışsın. Konuşmada çelişkiler var.Şampiyon olduğun sezonda da hiç bir genç kazandıramadın, o oturmuş kadroya.
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