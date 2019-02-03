Dertlasman!

Transfer şampiyonu Galatasaray, Alanya deplasmanında şok yaşadı. İlk yarının son saniyelerinde Djalma, çok uzaklardan dillere destan bir aşırma ile Muslera'yı avladı. Aslan, 52'de Feghouli ile eşitlese de devamını getiremedi. Yeni isimler Luyindama ve Mitroglou vasattı. Lider Başakşehir bugün Akhisar'ı yenerse, puan farkı 8'e çıkacak.