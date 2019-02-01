Komisyon engeli çıktı

3.5 milyon Euro'ya Anderlecht'e satılması planlanan Yunus Akgün'ün transferi yattı. Belçika ekibinin sonraki satışı için yüzde 30 pay vermeyi de kabul ettiği 18 yaşındaki oyuncunun menajeri 1 milyon euro istedi. Anderlecht bu yüzden transferden vazgeçti.



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Yunus'un takımda kalması teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı. 18 yaşındaki futbolcunun potansiyelinin farkında olan Terim, Yunus'u rotasyonda kullanacak. Yunus Türkiye Kupası'nda son oynanan Bolu maçında hattrick yaparak dikkat çekmişti.