Komisyon engeli çıktı
3.5 milyon Euro'ya Anderlecht'e satılması planlanan Yunus Akgün'ün transferi yattı.
3.5 milyon Euro'ya Anderlecht'e satılması planlanan Yunus Akgün'ün transferi yattı. Belçika ekibinin sonraki satışı için yüzde 30 pay vermeyi de kabul ettiği 18 yaşındaki oyuncunun menajeri 1 milyon euro istedi. Anderlecht bu yüzden transferden vazgeçti.
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Yunus'un takımda kalması teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı. 18 yaşındaki futbolcunun potansiyelinin farkında olan Terim, Yunus'u rotasyonda kullanacak. Yunus Türkiye Kupası'nda son oynanan Bolu maçında hattrick yaparak dikkat çekmişti.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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