Komisyon engeli çıktı – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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Komisyon engeli çıktı

Komisyon engeli çıktı

3.5 milyon Euro'ya 'e satılması planlanan 'ün transferi yattı.

3.5 milyon Euro'ya 'e satılması planlanan 'ün transferi yattı. ekibinin sonraki satışı için yüzde 30 pay vermeyi de kabul ettiği 18 yaşındaki oyuncunun menajeri 1 milyon euro istedi. Anderlecht bu yüzden transferden vazgeçti.

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Yunus'un takımda kalması teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı. 18 yaşındaki futbolcunun potansiyelinin farkında olan Terim, Yunus'u rotasyonda kullanacak. Yunus 'nda son oynanan Bolu maçında hattrick yaparak dikkat çekmişti.

  1. 1.2.2019
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