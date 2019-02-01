Serdar’dan 8.5 milyonluk kâr – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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Serdar’dan 8.5 milyonluk kâr

Serdar’dan 8.5 milyonluk kâr

'i bırakan Aslan, 2020'ye kadar ödeyeceği garanti paradan kurtuldu.

'i bırakan Aslan, 2020'ye kadar ödeyeceği garanti paradan kurtuldu. Kulübün, 2.2 milyon euro borcu olduğu milli stoper kalsaydı 1.5 sezonda 3 milyon euro daha kazanacaktı. Cimbom hem 5.2 milyon euro'dan kurtuldu hem de Serdar'dan 2.3 milyon euro alacağını bildirdi.

  1. 1.2.2019
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