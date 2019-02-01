Serdar’dan 8.5 milyonluk kâr
Serdar Aziz'i bırakan Aslan, 2020'ye kadar ödeyeceği garanti paradan kurtuldu.
Serdar Aziz'i bırakan Aslan, 2020'ye kadar ödeyeceği garanti paradan kurtuldu. Kulübün, 2.2 milyon euro borcu olduğu milli stoper kalsaydı 1.5 sezonda 3 milyon euro daha kazanacaktı. Cimbom hem 5.2 milyon euro'dan kurtuldu hem de Serdar'dan 2.3 milyon euro alacağını bildirdi.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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