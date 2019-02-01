Serdar’dan 8.5 milyonluk kâr

Serdar Aziz'i bırakan Aslan, 2020'ye kadar ödeyeceği garanti paradan kurtuldu. Kulübün, 2.2 milyon euro borcu olduğu milli stoper kalsaydı 1.5 sezonda 3 milyon euro daha kazanacaktı. Cimbom hem 5.2 milyon euro'dan kurtuldu hem de Serdar'dan 2.3 milyon euro alacağını bildirdi.