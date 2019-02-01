Erzurum’u reddetti
Kadro dışındaki Eren Derdiyok'a BB Erzurumspor 800 bin euro'luk teklif yaptı.
Kadro dışındaki Eren Derdiyok'a BB Erzurumspor 800 bin euro'luk teklif yaptı. Yıllık 1.5 milyon euro'dan aşağı inmeyen 30 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmedi. Erzurum, bunun üzerine Göztepe'den genç golcü Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
AF ÇIKAR MI?
Terim'in, Serdar Aziz ile birlikte, "Çalışma kültürümüz aynı değil" dediği Eren Derdiyok'un kontratı sezon sonu bitiyor. Şu anda kaydettiği 10 golle takımın en golcü ismi olan Eren, affedilirse geniş rotasyonda kullanılabilecek bir silah.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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