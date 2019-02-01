Erzurum’u reddetti – Fotomaç – 01 Şubat 2019
01 Şubat 2019, Cuma
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’u reddetti

Erzurum’u reddetti

Kadro dışındaki 'a Erzurumspor 800 bin euro'luk teklif yaptı.

Kadro dışındaki 'a Erzurumspor 800 bin euro'luk teklif yaptı. Yıllık 1.5 milyon euro'dan aşağı inmeyen 30 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmedi. , bunun üzerine 'den genç golcü Samed Ali Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

AF ÇIKAR MI?
Terim'in, ile birlikte, "Çalışma kültürümüz aynı değil" dediği Eren Derdiyok'un kontratı sezon sonu bitiyor. Şu anda kaydettiği 10 golle takımın en golcü ismi olan Eren, affedilirse geniş rotasyonda kullanılabilecek bir silah.

  1. 1.2.2019
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