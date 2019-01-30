Forvet arayan Galatasaray’ın son 4 maçta gol ortalaması 3
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Forvet arayan ’ın son 4 maçta gol ortalaması 3

Forvet arayan Galatasaray’ın son 4 maçta gol ortalaması 3

döneminde hücum bölgesine takviye yapmak için çok uğraşan , son oynadığı 4 resmi maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı ve 3 gol ortalaması tutturdu.

Bu sezon yaz ve devre arası döneminde forvet bölgesine takviye yapmak için yoğun çalışmalar sürdüren , sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 karşılaşmada gol yollarında etkili performans sergiledi. Devre arasında ileri uç oyuncusu 'un da takımdan gönderen sarı-kırmızılılarda o bölgede ile kalmıştı.

4 maçta 3 gol ortalaması
Aslan devre arası kamp döneminden sonra oynadığı 4 resmi müsabakada toplam 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 3 gol ortalamasıyla oynayan sarı-kırmızılılarda golleri , Sinan Gümüş, , Muğdat Çelik, ve kaydetti.
Bu mücadeleler içerisinde MKE Ankargücü'ne karşı Henry Onyekeru, maçında da Yunus Akgün 3 gol atarak hat-trick yaptı.
Galatasaray'ın oynadığı son 4 resmi karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Galatasaray: 6 - MKE Ankaragücü: 0 (Henry Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2), Badou Ndiaye)
Boluspor: 0 - Galatasaray: 1 (Selçuk İnan)
Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Sinan Gümüş)
Galatasaray: 4 - Boluspor: 1 (Yunus Akgün (3), Muğdat Çelik)
  1. 30.1.2019 14:45
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