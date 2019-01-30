Forvet arayan Galatasaray’ın son 4 maçta gol ortalaması 3
Transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak için çok uğraşan Galatasaray, son oynadığı 4 resmi maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı ve 3 gol ortalaması tutturdu.
4 maçta 3 gol ortalaması
Aslan devre arası kamp döneminden sonra oynadığı 4 resmi müsabakada toplam 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 3 gol ortalamasıyla oynayan sarı-kırmızılılarda golleri Henry Onyekuru, Sinan Gümüş, Yunus Akgün, Muğdat Çelik, Selçuk İnan ve Badou Ndiaye kaydetti.
Bu mücadeleler içerisinde MKE Ankargücü'ne karşı Henry Onyekeru, Boluspor maçında da Yunus Akgün 3 gol atarak hat-trick yaptı.
Galatasaray'ın oynadığı son 4 resmi karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray: 6 - MKE Ankaragücü: 0 (Henry Onyekuru (3), Sinan Gümüş (2), Badou Ndiaye)
Boluspor: 0 - Galatasaray: 1 (Selçuk İnan)
Göztepe: 0 - Galatasaray: 1 (Sinan Gümüş)
Galatasaray: 4 - Boluspor: 1 (Yunus Akgün (3), Muğdat Çelik)
- 30.1.2019 14:45
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Forvet arayan Galatasaray’ın son 4 maçta gol ortalaması 3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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