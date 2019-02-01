İşte 2019 model Galatasaray! Bariyerler yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada bulunan Galatasaray, transfer döneminin açılması ile birlikte adeta kadrosunu sıfırdan inşa etti. Galatasaray'ın sosyal medyadan 'önümüze beklenmedik bariyerler çıkabiliyor' açıklamasından sonra, transferin son iki gününde bariyerler adeta yıkıldı ve Aslan 'transfer şov' yaptı. İşte 2019 model Galatasaray...
1 Şubat 2019 Cuma, 00:59:18
Güncelleme: 01:03:41
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ara transfer döneminin hareketli günler geçiren Galatasaray kadrosuna 6 takviye birden yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktörü Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir kaç isimle yollarını ayıran sarı kırımızılı ekip forvet ve stoper hattını güçlendirdi.
Ezeli rakiplerinin de büyük bir kriz içinde olduğu 2018-2019 sezonunun ilk yarısında lider Başakşehir'in sadece 6 puan arkasında olan ve Avrupa kupalarında yoluna devam eden Galatasaray, transfer döneminin açılması ile birlikte kadrosunu adeta baştan kurdu.
Kadrosundaki birçok isimle de bu transfer dönemi içerisinde yollarını ayırdı.