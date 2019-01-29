MKE Ankaragücü'nde transfer
29 Ocak 2019, Salı
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'nde transfer

MKE Ankaragücü'nde transfer

takımlarından , Polonyalı futbolcu 'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, Polonya ekiplerinden 'dan transfer edilen ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Pazdan, Ankaragücü forması giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben mücadeleyi seven bir yapıya sahibim. Buraya da mücadele etmeye ve takımımla başarılar elde etmeye geldim. Hırs, özveri ve takımdaşlık bizim için sahada uygulamamız gereken en önemli kurallar olmalı." ifadelerini kullandı.

  1. 29.1.2019 19:40
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