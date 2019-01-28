Galatasaray'ın çilingiri Sinan Gümüş!

Sarı-kırmızılılar zorlu saha şartlarında Göztepe'yi deplasmanda tek golle mağlup ederken fileleri Sinan Gümüş sarsmıştı. 25 yaşındaki futbolcu 'kritik gollerin adamı' olmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Konyaspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında kaydettiği kritik gollerle şampiyonluğun mimarlarından olmuştu. Lige verilen arada müthiş çalışan genç oyuncu, 2019 yılında fırtına gibi esiyor.



2 MAÇTA 3 GOL



Sinan Gümüş, ikinci devrenin ilk karşılaşmasında 6-0 kazanılan Ankaragücü mücadelesinde fileleri 2 kez havalandırmıştı. Göztepe'ye de 1 gol kaydeden 25'lik oyuncu 2 haftada 3 kez ağları havalandırmış oldu. İkinci devrede toplanan 6 puanda önemli rol oynayan Sinan Gümüş, zorlu dönemde de Fatih Terim'in en büyük kozu. İmparator hücum aksiyonlarını 25 yaşındaki futbolcuya göre düzenliyor.



O ATARSA SORUN YOK



Sinan Gümüş'ün ağları havalandırdığı mücadelelerde Galatasaray'ın galibiyet oranı da yükseliyor. Cimbom, Sinan'ın gol attığı 14 maçın 12'sini kazandı. 1 maç berabere, 1 karşılaşma yenilgiyle tamamlandı.



GEÇEN YILI SOLLADI



Galatasaray'ın hücum oyuncusu Sinan Gümüş bu sezon 19. hafta itibarıyla 4 gole ulaştı. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu 3 golle tamamlamıştı. Böylece şimdiden geçen sezonki performansının üzerine koymuş oldu.



HOFFENHEIM PEŞİNDE



Attığı gollerle dikkat çeken Sinan Gümüş'e Avrupa'dan da teklifler olduğu biliniyor. Geçen sezon Benfica'nın kapısından dönen 25 yaşındaki futbolcuyla şimdi de Hoffenheim ilgileniyor. Ancak Fatih Terim gönderilmesine kesin olarak karşı çıkıyor.



ŞAMPİYONLUK HABERCİSİ



Aslan geçen sezon son hafta Bafetimbi Gomis'in penaltı golüyle Göztepe'yi 1-0 yenmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı. Cimbom dün de Fatih Terim'in 10 maç sonra sahalara döndüğü maçta İzmir temsilcisini aynı skorla devirdi. Sarı-kırmızılı camiada "Bu galibiyet şampiyonluğun habercisi" sözleri yankılandı.



FATİH TERİM ADANA'YA GEÇTİ



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe galibiyetinden sonra memleketi Adana'ya geçti. Geçtiğimiz yıl bir rahatsızlık yaşayan babası Talat Terim'i ziyaret eden İmparator, sağlık durumuyla ilgili son bilgileri de aldı. Babasına moral veren deneyimli çalıştırıcı ardından İstanbul'a döndü.



OZAN İLK MAÇINA ÇIKTI



Devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak dün ilk maçına çıktı. Bayern Münih deplasmanındaki karşılaşmaya 11'de başlayan 18 yaşındaki oyuncu, takımının 4-1'lik yenilgisine engel olamadı. Ozan'ın takımı Stuttgart 14 puanla küme düşme hattında yer alıyor.



DİVAN KURULU TOPLANIYOR



Galatasaray'da divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıloğlu'nun çağrısı üzerine bugün bir toplantı gerçekleştirilecek. Stattaki toplantının gündemi Türkiye Bankalar Birliği ile TFF'nin kulüplerin borç yapılandırılmasına ilişkin ortak çalışması olacak. Yönetim, üyeleri konuyla ilgili bilgilendirecek.



ASLAN ROTAYI KUPAYA KIRDI



Ligde Göztepe'yi yenen Galatasaray, gözünü Boluspor ile oynayacağı kupa rövanşına çevirdi. Beşiktaş'ın katılamadığı, Başakşehir ve F.Bahçe'nin elendiği sezonda Cimbom'un hedefi kupayı kazanmak. Salı günü oynanacak mücadele öncesi Aslan'ın rakibi Boluspor'da hoca arayışları sürüyor.