Galatasarayda forvete yeni aday! - Fotomaç
27 Ocak 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'da forvete yeni aday!

Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan ve forvet bölgesine iki transfer yapması beklenen Galatasaray'da, transferin yeni gözdesi belli oldu.
27 Ocak 2019 Pazar, 23:44:50 Güncelleme: 23:49:26
Galatasarayda forvete yeni aday!

Forvet transferi için gün sayan Galatasaray'ın gündemine bu kez sürpriz bir isim geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda forvete yeni aday!

Bu isim Meksika ekibi Tigres forması giyen 29 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia.

Galatasarayda forvete yeni aday!

Valencia daha önce Drogba, Elmander, Rodrigues transferlerini gerçekleştiren menajer Ceylan Çalışkan tarafından Sarı-Kırmızılı takıma önerildi.

Galatasarayda forvete yeni aday!

Kiralık teklif edildi

Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Ekvador'lu golcü 1.5 milyon dolar kiralama bedeli karşılığında 1.5 yıllığına kiralık olarak teklif edildi.

Galatasarayda forvete yeni aday!

Ayrıca oyuncu Galatasaray'dan 2.5 milyon dolar yıllık ücret talep etti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN