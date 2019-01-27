Galatasarayda forvete yeni aday! - Fotomaç
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Galatasaray'da forvete yeni aday!
Eren Derdiyok'u kadro dışı bırakan ve forvet bölgesine iki transfer yapması beklenen Galatasaray'da, transferin yeni gözdesi belli oldu.
27 Ocak 2019 Pazar, 23:44:50
Güncelleme: 23:49:26
Forvet transferi için gün sayan Galatasaray'ın gündemine bu kez sürpriz bir isim geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu isim Meksika ekibi Tigres forması giyen 29 yaşındaki Ekvadorlu golcü Enner Valencia.
Valencia daha önce Drogba, Elmander, Rodrigues transferlerini gerçekleştiren menajer Ceylan Çalışkan tarafından Sarı-Kırmızılı takıma önerildi.
Kiralık teklif edildi
Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Ekvador'lu golcü 1.5 milyon dolar kiralama bedeli karşılığında 1.5 yıllığına kiralık olarak teklif edildi.
Ayrıca oyuncu Galatasaray'dan 2.5 milyon dolar yıllık ücret talep etti.