Galatasaray'da istifa kampanyası!

Geri sayım başladı... Fatih Terim dün akşam transferle ilgili gelen sorulara defalarca 31 Ocak'ı işaret ederek "sabır" mesajı verdi...



Terim'in bu mesajları ile sarı-kırmızılı taraftarlar sessizliklerini koruma kararı aldı.



Yaz döneminde olduğu gibi beklenen forvet oyuncusu yine İstanbul'a gelmezse asıl o zaman büyük kıyamet kopacak gibi duruyor. Ara transfer için son 3 güne girilirken golcü gelmemesi durumunda, "yönetim istifa" kampanyalarının başlayacağı belirtiliyor.

GALATASARAY AĞLAMAZ!



Herkes gibi Fatih Terim de golcü transferini bekliyor. Bunun için taraftardan 31 Ocak'a kadar zaman isteyen tecrübeli hoca, "Bu durumu ben de Galatasaray'a yakıştıramıyorum. Ben de uygun bulmuyorum" demekten de kendini alamadı. Göztepe maçı sonrası konuşan Terim, "Galatasaray kendine yakışanı yapar. 'Neden yapmadı' diye hesabını verir ama ağlamaz" diyerek golcü alınmamasının dünyanın sonu olmadığını dile getirdi.



KİM BARİYER KOYDU!



Galatasaray, transfer yapılamamasıyla ilgili olarak, "Karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkıyor" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama ile menajerlerin hedef alındığı düşünülse de araya giren ezeli rakiplerin de hedef alınmış olabileceği ifade edildi.



GÖNDERME YAPMIŞTI



'Bariyer' açıklaması Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklaması ile bir kez daha gündeme gelmişti. Gümüşdağ, Demba Ba'nın transferinin ardından "Zannediyorum etik kurallara dikkat ettiğimiz için bizim önümüze bariyerler kurulmuyor" diye konuşmuştu.



HAK ETMEDİM



Dubai seferinden eli boş döndükten sonra eleştirilerin odağında yer alan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak bu nedenle oldukça üzgün. "Ocak ayında transfer yapmak çok zor. Çinliler bile golcü bulamıyor" ifadesini kullanan Albayrak'ın, tepkilerle ilgili ise, "Bu kadar eleştiriyi hak etmiyorum. Ben Galatasaray'da bu noktalara dişimle tırnağımla geldim" dediği öğrenildi.