Galatasaray Boluspor maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana koordinasyon hareketleri ile ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, antrenman sonrası maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.