Galatasaray Boluspor maçına hazır
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Boluspor ile yarın oynayacağı maç öncesi bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana koordinasyon hareketleri ile ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılılar, antrenman sonrası maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
- 28.1.2019 20:49
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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