Galatasaray Boluspor maçına hazır
28 Ocak 2019, Pazartesi
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maçına hazır

Galatasaray Boluspor maçına hazır

, son 16 turu rövanşında ile yarın oynayacağı maç öncesi bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

'ndeki antrenmana koordinasyon hareketleri ile ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılılar, antrenman sonrası maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

  1. 28.1.2019 20:49
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