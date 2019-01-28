Didier Drogba Galatasaray'ı unutmadı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2013 yılında sarı-kırmızılılara transferini unutmadı.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, sarı-kırmızılılara transfer olduğu gününün yıl dönümünü unutmadı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Drogba, "Benim bittiğimi, artık üst seviyede futbol oynayamayacağımı düşünmeye başladıkları anda beni tıpkı kendi evladını koruyan anneler gibi sahiplendiniz. Bugün, bir aslan olarak attığım ilk adımın yıl dönümünü kutluyorum. 26.01.2013. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Fildişi Sahilli futbolcu kasım ayında futbolu bırakmıştı.
- 28.1.2019 21:52
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Didier Drogba Galatasaray'ı unutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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