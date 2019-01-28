Fatih Terim Remy'i istemedi
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Remy'i istemedi

Fatih Terim Remy'i istemedi

Teknik Direktörü , santrfor pozisyonu için yönetimin anlaşmaya vardığı ve sarı kırmızılı formayı giymeye hazır hale getirdiği 'i reddetti.

Sezon başından bu yana santrfor transferi konusunda girişimlerde bulunan ve ara transfer döneminin bitmesine 3 gün kala arayışlarını sürdüren 'da yönetimin Alan'dan sonraki ilk hedef olarak gördüğü 'e 'den ret geldi. Menajerler aracılığıyla Remy ve kulübü ile görüşen ve görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, deneyimli teknik adamdan olumsuz yanıt aldı. Dün sarı kırmızılı yönetim ile toplantıda bir araya gelen Terim'in 32 yaşındaki futbolcuyu, "Eski gücü yok, bize katkı vermez" diyerek reddettiği öğrenildi.


Sarı kırmızılı yöneticiler, Terim'in Remy'i istememesi üzerine deneyimli çalıştırıcının listesinde yer alan santrfor adayları ile görüşmeye devam ediyor.

  1. 28.1.2019 21:50
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