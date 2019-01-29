Ozan Kabak'ın korkusu yok
Stuttgart, deplasmanda B. Münih’e 4-1 yenildi ama Ozan Kabak ilk maçında geçer not almayı başardı.
Genç futbolcuyu değerlendiren Bild gazetesi muhabiri Tobias Altschaffl, "Genç olmasına rağmen sert ve güçlü bir oyuncu... Lewandowski'ye karşı çekincesi yoktu. Sert müdahalelerde bulundu. Bundesliga'da başarılı olacaktır" dedi.
NAGATOMO FİNALDE
Japonya, Asya Kupası'nda İran'ı mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı Cuma günü saat 17.00'de. Nagatomo'nun gelişi ertelendi. Rakipleri Katar veya BAE olacak.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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