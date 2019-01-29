Ozan Kabak'ın korkusu yok
29 Ocak 2019, Salı
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'ın korkusu yok

Ozan Kabak'ın korkusu yok

Stuttgart, deplasmanda B. Münih’e 4-1 yenildi ama ilk maçında geçer not almayı başardı.

Genç futbolcuyu değerlendiren Bild gazetesi muhabiri Tobias Altschaffl, "Genç olmasına rağmen sert ve güçlü bir oyuncu... Lewandowski'ye karşı çekincesi yoktu. Sert müdahalelerde bulundu. Bundesliga'da başarılı olacaktır" dedi.

NAGATOMO FİNALDE

, Asya Kupası'nda İran'ı mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı Cuma günü saat 17.00'de. Nagatomo'nun gelişi ertelendi. Rakipleri veya BAE olacak.

  1. 29.1.2019
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