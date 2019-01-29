Ozan Kabak'ın korkusu yok

Genç futbolcuyu değerlendiren Bild gazetesi muhabiri Tobias Altschaffl, "Genç olmasına rağmen sert ve güçlü bir oyuncu... Lewandowski'ye karşı çekincesi yoktu. Sert müdahalelerde bulundu. Bundesliga'da başarılı olacaktır" dedi.

NAGATOMO FİNALDE



Japonya, Asya Kupası'nda İran'ı mağlup ederek finale yükseldi. Final maçı Cuma günü saat 17.00'de. Nagatomo'nun gelişi ertelendi. Rakipleri Katar veya BAE olacak.