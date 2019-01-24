Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları sürüyor: Emre Akbaba...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenmanda Emre Akbaba, kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada çalıştı.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
- 24.1.2019 13:26
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları sürüyor: Emre Akbaba... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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