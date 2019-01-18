Ozan Kabak'ın yerine Semih Kaya geliyor! Galatasaray transfer...
18 Ocak 2019, Cuma
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Ozan Kabak'ın yerine geliyor!

Ozan Kabak'ın yerine Semih Kaya geliyor!

, eski futbolcusu 'yı yeniden renklerine bağladı. Semih, 'dan 6 aylığına kiralandı.

'da sıcak saatler... Sarı kırmızılılar Ozan Kabak'ın Stuttgart'a satılmasıyla stoper arayışına girmişti.

Galatasaray altyapısından yetişen , sarı kırmızılı takıma geri döndü.

27 yaşındaki savunmacı sağlık kontrolünden geçerken sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği kaydedildi.

  1. 18.1.2019 16:39
  2. Güncelleme: 18.1.2019 16:42
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