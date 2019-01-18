Ozan Kabak'ın yerine Semih Kaya geliyor!
Galatasaray, eski futbolcusu Semih Kaya'yı yeniden renklerine bağladı. Semih, Sparta Prag'dan 6 aylığına kiralandı.
Galatasaray'da sıcak saatler... Sarı kırmızılılar Ozan Kabak'ın Stuttgart'a satılmasıyla stoper arayışına girmişti.
Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya, sarı kırmızılı takıma geri döndü.
27 yaşındaki savunmacı sağlık kontrolünden geçerken sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyeceği kaydedildi.
- 18.1.2019 16:39
- Güncelleme: 18.1.2019 16:42
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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