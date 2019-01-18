Galatasaray'da muhalefet hareketlendi
18 Ocak 2019, Cuma
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'da muhalefet hareketlendi

Galatasaray'da muhalefet hareketlendi

Kulüpte son dönemlerde yapılan hatalar ile sportif ve mali belirsizlikleri tartışma adına harekete geçildi. için 38 imza verildi.

yönetiminin son günlerde çok eleştirilmesi muhalefeti harekete geçirdi. Camiada güven kaybı oluşturan gelişmeler üzerine 38 imza toplanarak Divan Kurulu'na verildi. için toplanan imzalarda eski başkan ile eski yönetici 'ın girişimi bulunuyor. DİVAN Kurulu toplantısında Ziraat Bankası ile 10 yıllık yapılacak borç anlaşması masaya yatırılacak. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu verilen dilekçeyi uygun gördüğü takdirde 15 gün içinde divanı toplayacak. Bu durumda şimdiye kadar detaylı bilgi vermeyen Galatasaray Başkanı atılacak her adım için üyelerden yetki istememek zorunda kalacak. Toplantı 23 Ocak veya 30 Ocak Çarşamba günü yapılabilir.

TARAFTAR SEMİH'İ İSTEMİYOR

Galatasaray taraftarları Ozan Kabak'ın satışından sonra ile anlaşılmasına tepkili. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun ilk parladığı dönemden çok uzak olduğunu sosyal medyadan belirterek oyuncuya "Sakın gelme" mesajları atıyor.

PRAG'DA 2 AYDIR KADRO DIŞI

Semih Kaya'nın 'da 2 aydır kadro dışı olduğu ortaya çıktı. Semih'in arka arkaya alınan Plzen ve Sima yenilgileri sonrası 4 maç üst üste kulübede oturduğu öğrenildi. 27 yaşındaki stoperin aralık ayından beri kulüp aradığı ifade edildi.

  1. 18.1.2019
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