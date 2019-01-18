Galatasaray'da muhalefet hareketlendi
Kulüpte son dönemlerde yapılan hatalar ile sportif ve mali belirsizlikleri tartışma adına harekete geçildi. Olağanüstü Divan Toplantısı için 38 imza verildi.
Galatasaray yönetiminin son günlerde çok eleştirilmesi muhalefeti harekete geçirdi. Camiada güven kaybı oluşturan gelişmeler üzerine 38 imza toplanarak Divan Kurulu'na verildi. Olağanüstü Divan Toplantısı için toplanan imzalarda eski başkan Duygun Yarsuvat ile eski yönetici Ahmet Özdoğan'ın girişimi bulunuyor. DİVAN Kurulu toplantısında Ziraat Bankası ile 10 yıllık yapılacak borç anlaşması masaya yatırılacak. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu verilen dilekçeyi uygun gördüğü takdirde 15 gün içinde divanı toplayacak. Bu durumda şimdiye kadar detaylı bilgi vermeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz atılacak her adım için üyelerden yetki istememek zorunda kalacak. Toplantı 23 Ocak veya 30 Ocak Çarşamba günü yapılabilir.
TARAFTAR SEMİH'İ İSTEMİYOR
Galatasaray taraftarları Ozan Kabak'ın satışından sonra Semih Kaya ile anlaşılmasına tepkili. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun ilk parladığı dönemden çok uzak olduğunu sosyal medyadan belirterek oyuncuya "Sakın gelme" mesajları atıyor.
PRAG'DA 2 AYDIR KADRO DIŞI
Semih Kaya'nın Sparta Prag'da 2 aydır kadro dışı olduğu ortaya çıktı. Semih'in arka arkaya alınan Plzen ve Sima yenilgileri sonrası 4 maç üst üste kulübede oturduğu öğrenildi. 27 yaşındaki stoperin aralık ayından beri kulüp aradığı ifade edildi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Galatasaray'da muhalefet hareketlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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