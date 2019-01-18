Ozan Kabak Bayern Münih yolcusu

Galatasaray'ın 11 milyon euro'ya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ın sonraki durağı Bayern Münih olabilir. 18 yaşındaki futbolcunun Stuttgart'ın en pahalı transferi olması futbol piyasasında büyük dikkat çekerken, altında başka bir neden olduğu iddia edildi. Alman basınından Kicker'in haberine göre; B.Münih, Ozan'ın sonraki satışı için Stuttgart ile anlaşmaya vardı. Bu transfer için anlaşılan miktar ise belli değil. Münih oyuncuyu isterse Stuttgart satmak zorunda.



Bayern Münih'in Ozan'ı Galatasaray'dan istemesi halinde 12 milyon euro'dan çok daha yüksek bir fiyat biçileceğini düşündüğü için bu yola başvurduğu konuşuluyor. Bavyera ekibinin daha önce Serge Gnabry transferinde bunu yaptığı belirtildi. Werder Bremen'in 2016'da Arsenal'den 5 milyon euro'ya aldığı Gnabry, 2017 yılında daha önceden belirlenmiş 8 milyon euro'luk fiyata Alman devi Bayern Münih'e imza atmıştı.



11 MİLYONA GİTTİ, TEŞEKKÜR ETTİ



Galatasaray Ozan Kabak'ın 11 milyon euro'ya satıldığını bildirdi. 18 yaşındaki futbolcu için artı 1 milyon euro'luk bir bonusun olmadığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun bir sonraki satışı için de herhangi bir madde koyulmaması eleştiri alan konulardan biri oldu. Yönetim, bu eleştirileri, "7.5 milyona serbest kalıyordu, 11'e gitti" diye yanıtladı.



PAVARD'IN YERİNE



Stuttgart önce Pavard'ı Münih'e 35 milyon euro'ya sattı, ardından Ozan'ı aldı. İki ismin sezon içindeki istatistiklerinin benzerliği dikkat çekti.



HANİ ŞİMDİ ZAMANI DEĞİLDİ



Galatasaray'da yapılmayan transferler, istenmeyen oyuncuların gönderilememesi ve Rodrigues gibi önemli bir ismin satışıyla başkan ile teknik heyet ters düşmüştü. Ozan'ın satışıyla da kötü ilişkiye tuz biber eklendi. Ozan için birkaç gün önce, "Avrupa için henüz erken" diyen Terim'in sözü çiğnenmesiyle ipler kopma noktasına geldi.