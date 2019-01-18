Ozan Kabak Bayern Münih yolcusu
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

yolcusu

Ozan Kabak Bayern Münih yolcusu

Kicker’de yer alan habere göre; , 18 yaşındaki oyuncunun sonraki satış hakkı için Stuttgart ile anlaştı. Bavyera ekibi daha önce ’den Gnabry için aynı yolu izlemişti.

'ın 11 milyon euro'ya Stuttgart'a sattığı 'ın sonraki durağı olabilir. 18 yaşındaki futbolcunun Stuttgart'ın en pahalı transferi olması futbol piyasasında büyük dikkat çekerken, altında başka bir neden olduğu iddia edildi. Alman basınından Kicker'in haberine göre; B.Münih, Ozan'ın sonraki satışı için Stuttgart ile anlaşmaya vardı. Bu transfer için anlaşılan miktar ise belli değil. Münih oyuncuyu isterse Stuttgart satmak zorunda.

Bayern Münih'in Ozan'ı Galatasaray'dan istemesi halinde 12 milyon euro'dan çok daha yüksek bir fiyat biçileceğini düşündüğü için bu yola başvurduğu konuşuluyor. Bavyera ekibinin daha önce Serge Gnabry transferinde bunu yaptığı belirtildi. 'in 2016'da 'den 5 milyon euro'ya aldığı Gnabry, 2017 yılında daha önceden belirlenmiş 8 milyon euro'luk fiyata Alman devi Bayern Münih'e imza atmıştı.

11 MİLYONA GİTTİ, TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray Ozan Kabak'ın 11 milyon euro'ya satıldığını bildirdi. 18 yaşındaki futbolcu için artı 1 milyon euro'luk bir bonusun olmadığı ortaya çıktı. Genç oyuncunun bir sonraki satışı için de herhangi bir madde koyulmaması eleştiri alan konulardan biri oldu. Yönetim, bu eleştirileri, "7.5 milyona serbest kalıyordu, 11'e gitti" diye yanıtladı.


PAVARD'IN YERİNE

Stuttgart önce Pavard'ı Münih'e 35 milyon euro'ya sattı, ardından Ozan'ı aldı. İki ismin sezon içindeki istatistiklerinin benzerliği dikkat çekti.


HANİ ŞİMDİ ZAMANI DEĞİLDİ

Galatasaray'da yapılmayan transferler, istenmeyen oyuncuların gönderilememesi ve Rodrigues gibi önemli bir ismin satışıyla başkan ile teknik heyet ters düşmüştü. Ozan'ın satışıyla da kötü ilişkiye tuz biber eklendi. Ozan için birkaç gün önce, "Avrupa için henüz erken" diyen Terim'in sözü çiğnenmesiyle ipler kopma noktasına geldi.

  1. 18.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ozan Kabak Bayern Münih yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN